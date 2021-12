மத்திய அரசுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு கொடுத்தால் ஓய்வுக்கு பிறகு பதவியா?லோக்சபாவில் தயாநிதி மாறன் கேள்வி

Delhi

டெல்லி: மத்திய அரசுக்கு சாதகமான தீர்ப்பு கொடுத்தால் பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு பதவி வழங்கப்படுவதாக லோக்சபாவில் திமுக எம்.பி. தயாநிதி மாறன் குற்றம்சாட்டினார். மேலும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த சஞ்சீப் பானர்ஜி பணியிடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டதற்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி. கல்யாண் பானர்ஜி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

லோக்சபாவில் உச்சநீதிமன்ற, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஊதியம் மற்றும் பணி நிலைமை தொடர்பான திருத்த மசோதா மீது நேற்று விவாதம் நடைபெற்றது. இந்த விவாதத்தில் திமுக எம்.பி. தயாநிதி மாறன் பேசியதாவது:

