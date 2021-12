இந்தியாவுக்கு எதிராக பொய் பிரசாரம்.. 20 பாக். யூடியூப் சேனல்களுக்கு.. தடை போட்ட மத்திய அரசு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஆன்லைனில் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவுக்கு எதிரான பரப்புரை மேற்கொண்டு வந்த பாகிஸ்தானை 20 யூடியூப் சேனல்கள் மற்றும் 2 இணையதளங்களுக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாகவே பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்தவர்கள் இணையத்தில் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவுக்கு எதிரான கருத்துகளைத் திட்டமிட்டுப் பரப்பி வந்தனர். இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பலரும் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வந்தனர்.

தேசியப் பாதுகாப்புடன் தொடர்புடைய முக்கியமான விஷயங்கள் தொடர்பாக இவர்கள் இணையத்தில் தொடர்ந்து தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வந்ததாகப் பரவலான குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தன.

English summary

Twenty YouTube Channels and two websites have been blocked for spreading anti-India propaganda.Centre said today after a coordinated effort between intelligence agencies and the Ministry of Information and Broadcasting.