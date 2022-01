முதல் அலையை விட அதிக பாதிப்பு.. இந்த 6 மாநிலங்களில் நிலைமை மிக மோசம்.. மத்திய அரசு கவலை!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 6 மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு மிக வேகமாக அதிகரித்து வருவதாக மத்திய அரசு கவலை தெரிவித்துள்ளது. இந்த மாநிலங்களில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தான்: குண்டுவெடிப்பால் உருக்குலைந்த லாகூர் மார்க்கெட்.. 3 பேர் உயிரிழப்பு.. 20 பேர் படுகாயம்!

ஓமிக்ரான் வைரஸ் வந்த நாளில் இருந்து கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் றெக்கை கட்டி பறந்து வருகிறது.

தலைநகர் டெல்லி, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், ஆந்திரா, கேரளா, தமிழ்நாடு என்று பல மாநிலங்களில் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

English summary

The central government has expressed concern that the incidence of corona is increasing rapidly in six states in India, including Tamil Nadu. It is also said that the Central Committee is inspecting these states