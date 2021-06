அப்பாடா.. மத்திய அரசு போட்ட யூ-டர்னால் ரூட் கிளியர்! இனி குழப்பம் இல்லாமல் தடுப்பூசி கிடைக்கும்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: மத்திய அரசு தனது கொரோனா தடுப்பூசி திட்டத்தை நேற்று மீண்டும் ஒருமுறை மாற்றியுள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது தொலைக்காட்சி உரையில் இதை தெரிவித்தார்.

மாநிலங்கள் இனி வாக்சின் கொள்முதல் செய்ய வேண்டாம், மத்திய அரசே 75 சதவீத வாக்சின்களை இலவசமாக வழங்கும் என மோடி அறிவித்தார். புதிய வாக்சின் கொள்கை, ஜூன் 21ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

இதுவரை மத்திய அரசு வாக்சின் திட்டத்தில் 3 முறை மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. ஒரு வழியாக இப்போதுதான் ஒரு தெளிவான பாதை கிடைத்துள்ளதாக கூறுகிறார்கள் மருத்துவத்துறை நிபுணர்கள்.

English summary

So far the union government of India has made 3 changes to the vaccine policy. Medical experts say a clear path has just been found.