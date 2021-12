ஓமிக்ரான் அச்சம்.. தமிழகம் உட்பட 10 மாநிலங்களுக்கு விரைந்த சிறப்பு குழு.. என்ன காரணம்? பரபர தகவல்

Delhi

டெல்லி: கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக உள்ள தமிழ்நாடு உட்பட 10 மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு சிறப்புக் குழுக்களை அனுப்பியுள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாக உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் கொரோனா கேஸ்கள் தொடர்ந்து குறைந்தே வந்தது. இருப்பினும், கடந்த நவ. மாதம் தென் ஆப்பிரிக்காவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட உருமாறிய நிலைமையை அப்படியே தலைகீழாகப் புரட்டிப் போட்டது.

ஓமிக்ரான் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த உருமாறிய கொரோனா, உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்கனவே பரவியுள்ளது. இந்தியாவிலும் பல மாநிலங்களில் கொரோனா கேஸ்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது.

தமிழகத்தில் மேலும் 39 பேருக்கு ஓமிக்ரான் அறிகுறி வெளிநாடுகளில் இருந்து வருவோருக்கு 7 நாட்கள் தனிமை

English summary

centre will send teams to 10 states which are either reporting increasing Omicron and COVID-19 cases or slow vaccination pace. These states include Punjab and Uttar Pradesh - both are due to hold Assembly elections in two months.