ஒரே மசோதா... 200 முறை நடத்தப்பட்ட குரல் வாக்கெடுப்பு - களைத்துப்போன மாநிலங்களவை துணை சபாநாயகர்

டெல்லி: மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்டயக் கணக்காளர்கள், செலவுகள் மற்றும் பணி கணக்காளர்கள் சட்டத்திருத்த மசோதா மீது 200க்கும் மேற்பட்ட முறை குரல் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் 2 வது அமர்வு இரு அவைகளிலும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் மத்திய பாஜக அரசு பல்வேறு சட்டத் திருத்தங்களை கொண்டு வந்து இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றி வருகிறது.

பெட்ரோல், டீசல் விலையேற்றத்தை கண்டித்து தொடரும் அமளி - 2 வது முறையாக ஒத்திவைக்கப்பட்ட மாநிலங்களவை

