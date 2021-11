இந்தியாவின் தூய்மையான நகரமாக இந்தூர் தேர்வு.. நாட்டின் தூய்மையான மாநிலம் எது தெரியுமா?.. இதோ லிஸ்ட்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் தூய்மையான மாநிலங்கள் மற்றும் தூய்மையான நகரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வகையில் 2021-ம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் சிறந்த தூய்மையான மாநிலம், நகரத்தை மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

மத்திய பிரதேச தலைநகரான இந்தூர் நகரம் 'இந்தியாவின் சிறந்த நகரம்' என்ற பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளது. இந்தூர் தொடர்ந்து 5-வது முறையாக சிறந்த தூய்மையான நகரமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Indore has been selected as the cleanest city in India. Chhattisgarh ranks first as a clean state. Varanasi, the parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi, has been selected as the "Clean Ganges City"