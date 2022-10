ஒருவரிடமே அதிகாரம் குவிந்தால் என்ன நடக்கும்.. ஈரான் அடக்குமுறையே சாட்சி.. ப.சிதம்பரம் அட்டாக்

Delhi

டெல்லி: ஈரானில் ஹிஜாப் அணிவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கைதான 'மாஷா அமினி' எனும் இளம் பெண் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்தபோது உயிரிழந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இதனையடுத்து நாடு முழுவதும் பெண்கள் ஹிஜாப் அணிவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர்.

இந்நிலையில் 'மாஷா அமினியின்' 40வது நாள் நினைவு தினத்தன்று போராட்டக்காரர்கள் மௌன அஞ்சலி ஊர்வலம் நடத்திய நிலையில் பாதுகாப்பு படையினர் அவர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியுள்ளனர். இதற்கு ப.சிதம்பரம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

On the 40th death anniversary of 'Masha Amini', the security forces opened fire on protesters as they took out a silent procession. P. Chidambaram has strongly condemned this.