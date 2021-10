எல்லையில் மீண்டும் உச்சக்கட்ட பதற்றம்.. நிலைமையை மோசமாக்கும் சீன ராணுவம்.. இந்தியாவின் பதிலடி என்ன

Delhi

டெல்லி: அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் தவாங் செக்டாரில் இந்தியா தனது பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தியுள்ள போதிலும், அங்கு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் வீரர்களைக் குவிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் கவலையை ஏற்படுத்துவதாக இந்திய உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே எல்லையில் சுமுகமான உறவு இல்லை. அதிலும் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இரு தரப்பும் கடந்த ஆண்டு மோதிக் கொண்ட பிறகு நிலைமை மேலும் மோசமானது

இந்தச் சூழலில் தற்போது காஷ்மீர் மட்டுமின்றி அருணாச்சல பிரதேச எல்லையிலும் பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

While India has strengthened its defences as well as added offensive elements to its military posture in the Tawang sector of Arunachal Pradesh.