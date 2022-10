"இந்தியாவின் பெரிய ரசிகன்.. இணைந்து வேலை செய்ய ரெடி!" சீன தூதர் பளீச்.. கவனிக்கும் மத்திய அரசு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையேயான மோதல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், சீன தூதர் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளார்.

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே சுமுகமான உறவு இல்லை. அதிலும் கல்வான் மோதலுக்குப் பின் நிலைமை மோசமானது.

இரு தரப்பும் கல்வான் மோதலுக்குப் பின் தொடர்ச்சியாக ராணுவத்தைக் குவித்தது. பல கட்ட ராணுவ பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின்னரே வீரர்கள் மெல்ல விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டனர்.

பயமில்லை..பதற்றமின்றி கோவையில் தீபாவளி கொண்டாடினார்கள்..அச்சுறுத்த வேண்டாம் - செந்தில் பாலாஜி

English summary

Bangladesh China's ambassador Li Jiming said that he is big fan of India: Bangladesh China's ambassador says both countries can work together solve issues.