எல்லை கட்டுப்பாடு கோடு அருகே பறந்த சீன போர் விமானம்..திடீர் பதற்றம்.. பதிலடிக்கு தயாராகும் ரஃபேல்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையேயான எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோடுக்கு அருகே சீனாவின் போர் விமானங்கள் சில தினங்களுக்கு முன்னர் பறந்து சென்றது. இது முன்னெப்போதும் இல்லாத நடைமுறையாகும். அதேபோல இன்றும் இது போன்ற நடவடிக்கையில் சீன விமானப்படை விமானங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது இரு நாட்டுக்கு இடையே மீண்டும் பதற்றமான சூழலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த ஜூன் 24-25 ஆகிய தேதிகளில் கிழக்கு லடாக்கின் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே சீனாவின் ஜே-11 ரக போர் விமானங்கள் பறந்து சென்றுள்ளது. இது போன்ற நடவடிக்கையில் இந்தியா-சீனா என இரு நாடுகளும் முன்னர் ஈடுபட்டது கிடையாது. ஆனால் தற்போது சீனாவின் இந்த நடவடிக்கை புதிய பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது.

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில்: இந்தியா நிரந்தர மெம்பராக 4 நாடுகள் ஆதரவு! சீனா எதிர்ப்பு! அமைச்சர் தகவல்!

English summary

Even after the Corps Commander level talks, Chinese fighter jets are continuing attempts to provoke Indian forces deployed in Eastern Ladakh as they have been flying close to the Line of Actual Control (LAC) on multiple occasions.