தீவிரவாதிகளிடம் இருந்து சீனாவின் எம்.16 ரக துப்பாக்கிகள் பறிமுதல்.. ராணுவ அதிகாரிகள் சொல்வது என்ன?

டெல்லி: இந்திய பாகிஸ்தான் எல்லையில் ஊடுருவ முயற்சிக்கும் தீவிரவாதிகளிடம் வழக்கமாக ஏகே ரக துப்பாக்கிகளே கைப்பற்றட்டு வரும் நிலையில் தற்போது சீனாவின் எம்.16 ரக துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது பல்வேறு யூகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து நாச வேலைகளில் ஈடுபடும் சதித்திட்டத்துடன் பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த பயங்கரவாதிகள் அவ்வப்போது காஷ்மீரில் உள்ள எல்லைக்கட்டுப்பாட்டு வழியாக ஊடுருவ முயன்று வருகின்றனர்.

தீவிரவாதிகளின் இந்த சதித்திட்டத்தை எல்லையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள நமது பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் திறம்பட முறியடித்து வருகின்றனர்.

The seizure of M16 rifles from China has led to various speculations, while AK rifles are usually seized from terrorists trying to infiltrate the India-Pakistan border.