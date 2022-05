ஒன்னுமே இல்ல... இதிலும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தோல்வி தான்.. பிரசாந்த் கிஷோர் பரபர விமர்சனம்

Delhi

டெல்லி: ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் சார்பில் நடந்த சிந்தனையாளர் மாநாடு அர்த்தமுள்ள விஷயங்கள் பற்றி பேசி சாதிப்பதில் தோல்வியடைந்துள்ளது என தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சமீபத்தில் ஆலோசனை வழங்கினார். 2024 பொதுத்தேர்தல் மற்றும் குஜராத், இமாச்சல் பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தல் தொடர்பாக சில விஷயங்களை காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியாகாந்தியிடம், பிரசாந்த் கிஷோர் எடுத்து கூறினார்.

இவரது ஆலோசனைகள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் அறிக்கைகள் தயார் செய்தனர். இதற்கிடையே பிரசாந்த் கிஷோர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைய உள்ளதாகவும், இதுதொடர்பாக இருதரப்புக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

Chintan Shivir: Prashant Kishore Says, ‛‛In my view, It failled to achieve anything meaningful other than prolonging the status quo and giving some time to the congress leadership’’.