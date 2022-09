நூலகத்தில் மண்டை உடைப்பு.. மருத்துவமனையில் துப்பாக்கிச்சூடு.. கலவரமான ஜாமியா மிலியா பல்கலைக்கழகம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக மாணவர்களிடையே மோதல் சம்பங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் நேற்றிரவு மாணவர்களிடையே துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் மாணவர் ஒருவருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

நாட்டின் சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் தர வரிசையில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ள இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுவது கவலையளிப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

Clashes between students at Jamia Millia Islamia University have been on the rise for the past few days. In this case, the incident of shooting among the students last night has caused a shock. A student was injured in the incident. The police are actively investigating the incident. Social activists have expressed concern that such incidents are taking place in the university, which ranks third in the country's rankings.