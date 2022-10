நாட்டின் தூய்மையான நகரம்: 6-வது முறையாக இந்தூர் தேர்வு.. தமிழகத்தில் சென்னைக்கு எத்தனையாவது இடம்?

Delhi

டெல்லி: நாட்டின் தூய்மையான நகரங்கள் பட்டியலில் தொடர்ந்து 6-வது முறையாக மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் இந்தூர் நகரம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் சென்னை 42-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

மத்திய அரசு ஸ்வச் சர்வேக்‌ஷன் கணக்கெடுப்பின் படி ஆண்டுதோறும் நாட்டின் தூய்மையான நகரங்களின் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகிறது.

கடந்த 2016-ம் ஆண்டு முதல் முறையாக ஸ்வச் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஸ்வச் சர்வேக்‌ஷன் கணக்கெடுப்பு பணிகள் தொடங்கப்பட்டது.

