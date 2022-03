ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்காதீங்க..இந்தியாவுக்கு போலி மிரட்டல் விடும் மேற்கத்திய நாடுகள்.. ஆனால் உண்மை?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ரஷ்யாவிடம் இருந்து சலுகை விலை இந்தியா எண்ணெய் எரிவாயு உள்ளிட்டவற்றை சலுகை விலை இறக்குமதி செய்யக்கூடாது என அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில், அமெரிக்கா தவிர மற்ற நாடுகளே ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் உள்ளிட்டவற்றை இறக்குமதி செய்வதாகவும், இவ்விவகாரத்தில் அவை போலியாக செயல்படுவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதல் அடுத்தடுத்த நாட்களில் மிக தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா உள்ளிட்டமேற்கத்திய நாடுகள் பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்துள்ளன.

இந்த பொருளாதார தடை விதிப்பு காரணமாக இந்தியா மற்றும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு ரஷ்யா சலுகை விலையில் எண்ணெய் இறக்குமதியை வழங்கத் தொடங்கியுள்ளது.

English summary

Concessional prices from Russia While the United States and France have warned India not to import concessional prices, including oil and gas, it has been reported that countries other than the United States are importing oil and other contents from Russia, and in this case they are acting fraudulently.