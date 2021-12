'சீரம் நிறுவனத்தின் நலன்களுக்காக.. இந்தியர்களை ஆபத்தில் தள்ளும் மத்திய அரசு..' ப சிதம்பரம் அட்டாக்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் கேஸ்களிந் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் சூழ்நிலையில், பூஸ்டர் டோஸ் தொடர்பாகக் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் முக்கிய கருத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார்,

உலகெங்கும் கடந்த சில மாதங்களாக வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து வந்தது. இந்தச் சூழலில் கடந்த நவ. மாதம் தென் ஆப்பிரிக்காவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட புதிய உருமாறிய கொரோனா நிலைமையை அப்படியே புரட்டிப் போட்டுவிட்டது.

அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகளில் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளும் தீவிரமாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இன்று தமிழகம்- 33, மகாராஷ்டிரா- 23 பேருக்கு ஓமிக்ரான் தொற்று-இந்தியாவில் பாதிப்பு 300-ஐ கடந்தது!

English summary

Congress leader P Chidambaram said the time for allowing COVID-19 vaccine booster shots is now. P Chidambaram also says government was exposing millions of Indians to protect the economic interests of Serum Institute of India.