மோடி அரசின் ஜீரோ பட்ஜெட்.. விவசாயிகள், ஏழைகள் என யாருக்கும் இதனால் பயனில்லை.. ராகுல் காந்தி விமர்சனம்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: மத்திய மோடி அரசு தாக்கல் செய்த பொது பட்ஜெட்டில் எதுவுமில்லை என்று காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி கடுமையாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார். விவசாயிகள், தொழில் நிறுவனங்கள், ஏழைகள் என யாருக்கும் இந்த பட்ஜெட்டால் பயன் இல்லை என்று அவர் கூறினார்.

நாடாளுமன்றத்தில் 2022- 23-ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பொது பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்து முடித்துள்ளார். சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் டிஜிட்டல் முறையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டில் பல்வேறு அறிவிப்புகளை நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டார்.

Budget 2022 : இனி தபால் நிலையங்களிலும் நெட் பேங்கிங்.. நிதியமைச்சர் நிர்மலாவின் அசத்தல் அறிவிப்பு

English summary

Congress MP Rahul Gandhi has accused the Center of having nothing in the general budget tabled by the Modi government. He said that farmers, industrialists and the poor would not benefit from this budget