பயமா? எனக்கா.. பின்வாங்கவே மாட்டேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல் குறித்து சசிதரூர் அளித்த பரபர பதில்

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் இருந்து விலகுவீர்களா உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கு திருவனந்தபுரம் எம்பி சசிதரூர் பரபரப்பாக பதில் அளித்தார்.

காங்கிரஸ் கட்சியில் புதிய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அக்டோபர் 17 ல் நடைபெற உள்ளது.2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி இந்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த தேர்தலில் தற்போதைய இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் போட்டியிடவில்லை.

English summary

Thiruvananthapuram MP Shasi Tharoor gives a sensational answer to questions such as whether he would withdraw from the Congress president election.