50 நாட்களுக்குப் பின் இந்தியாவின் ஒருநாள் பாதிப்பு 1.52 லட்சமாக குறைந்தது

டெல்லி: இந்தியாவில் 50 நாட்களுக்குப் பிறகு ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்புகள் 1.52 லட்சமாகக் குறைந்துள்ளது. தொடர்ந்து 4-வது நாளாக, ஒருநாள் பாதிப்புகள் இரண்டு லட்சத்திற்கும் குறைவாகப் பதிவாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,52,734 பேர் புதிதாகத் தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். இதேபோல கொரோனா தொற்றுக்கு நம் நாட்டில் சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாகக் குறைந்து, 20,26,092 ஆக இன்று பதிவாகியுள்ளது.

English summary

As part of continued decline in the daily new cases, India has reported lowest Daily New Cases in last 50 days with 1.52 Lakh cases. The country has recorded less than 2 lakh Daily New Cases for 4 continuous days now.