குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி செப்டம்பரில் ரிலீஸ்... பள்ளிகளில் போட முடிவு - எய்ம்ஸ் இயக்குநர்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: குழந்தைகளுக்கான கோவேக்சின் தடுப்பூசியின் மூன்றாவது கட்ட சோதனை நடைபெற்று வருவதாகவும், செப்டம்பர் மாதத்தில் முடிவுகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இயக்குநர் ரந்தீப் குலேரியா கூறியுள்ளார். குழந்தைகளுக்கு போடும் வகையில், அவசர கால பயன்பாட்டுக்கு அனுமதிக்குமாறு சைடஸ் காடிலா நிறுவனம் விண்ணப்பித்துள்ளதாகவும் ரந்தீப் குலேரியா கூறியுள்ளார்.

உருமாறும் கொரோனா வைரஸ்களை எதிர்கொள்ள மூன்றாவது தவணை தடுப்பூசி போட வேண்டிய தேவை ஏற்படும் என எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இயக்குநர் ரந்தீப் குலேரியா தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா பரவலைத் தடுக்கும் வகையில், இந்தியாவில் கோவிஷீல்டு, கோவேக்சின், ஸ்புட்னிக்-வி ஆகிய தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டு வருகின்றன. இரண்டு தவணைகளாக இந்தத் தடுப்பு மருந்துகள் செலுத்தப்படுகின்றன.

