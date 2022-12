இனி மாஸ்க்கை மறக்காதீங்க.. மிரட்டும் பிஎப் 7 கொரோனாவால் பிரதமர் மோடி முக்கிய ‛மெசெஜ்’..என்னாச்சு?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சீனாவில் வேகமாக பரவி வரும் பிஎப் 7 ஓமிக்ரான் உருமாறிய வைரஸ் இந்தியாவிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று சுகாதாரத்துறை உயர்நிலை குழுவுடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி பொதுமக்களுக்கும், மாநில அரசுகளுக்கும் பல்வேறு முக்கிய விஷயங்களை கூறியுள்ளார்.

கடந்த 2019 இறுதியில் சீனாவில் இருந்து புறப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக இந்தியா உள்பட ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் முடக்கி போட்டது.

அதன்பிறகு கடந்த 8 மாதமாக இந்தியா உள்பட பல நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு என்பது படிப்படியாக குறைந்து வந்தது. இந்நிலையில் தான் தற்போது சில நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் உயர தொடங்கி உள்ளது.

ஓமிக்ரான் கொரோனா வேரியண்ட் பரவல்.. பொது இடங்களில் மாஸ்க் அணிய மத்திய அரசு அறிவுரை

English summary

The BF.7 omicron mutated virus that is spreading rapidly in China has also been detected in India. It is in this context that Prime Minister Narendra Modi today held intensive consultations with the high-level committee of the health department and gave various important instructions to the public and the state governments.