கொரோனா குறையவில்லை.. மெத்தனம் கூடாது.. உலக நாடுகளுக்கு உலக சுகாதார மையம் அலர்ட்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து தனது உருவத்தை மாற்றிக் கொண்டு உலக நாடுகளை அலற வைத்து வருகிறது. டெல்டா மாறுபாடு பரவுவதால் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உலகின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 5,00,000 க்கும் மேற்பட்ட புதிய பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. சுமார் 9,300 உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு இருக்கின்றன.

வாவ்.. 196 அடி ஆழம்.. மூழ்கிய குட்டிநகரம் மாதிரி அமைப்பு.. கின்னஸ் சாதனை படைத்த துபாய் நீச்சல்குளம்!

English summary

Corona has not declined in various countries. The World Health Organization has warned nations around the world not to be complacent