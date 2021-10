7 மாதங்களில் இல்லாத வீழ்ச்சி.. இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில்.. 17,930 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 17,930 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த 7 மாதங்களில் இந்தியாவில் பதிவான மிக குறைவாக தினசரி பாதிப்பு இதுதான்.

இந்தியாவில் கடந்த ஒரு மாதமாக தினசரி கொரோனா கேஸ்கள் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன. கடந்த வாரங்களில் தினமும் இந்தியாவில் 25 ஆயிரம் முதல் 30 ஆயிரம் வரை கொரோனா கேஸ்கள் பதிவானது.

முக்கியமாக கேரளாவில் 12 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக கேஸ்கள் பதிவாகி வந்தது. கேஸ்கள் 25 ஆயிரத்திற்கும் கீழ் செல்லாமல் இருந்ததால் எங்கே மூன்றாவது அலை ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் நிலவி வந்தது. அக்டோபர் மாத இறுதியில் மீண்டும் கேஸ்கள் அதிகரிக்குமா என்ற அச்சம் நிலவியது.

English summary

Covid 19 toll: 17,930 people were affected by the virus in 24 hours in India, which the lowest number in last 7 months.