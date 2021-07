இந்தியாவில் 3வது அலைக்கான வார்னிங்கா? ஒரே நாளில் அதிகரித்த கொரோனா.. ரிப்போர்ட்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இந்தியாவில் 41,806 புதிய கொரோனா கேஸ்கள் பதிவாகியுள்ளதாக சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம இன்று காலை தெரிவித்து இருந்தது. புதன்கிழமை காலை நிலவரப்படி இந்தியாவில் 38,792 புதிய கேஸ்கள் தான் பதிவாகி இருந்தது.

இதை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஒரே நாளில் கிடுகிடுவென கொரோனா பாதிப்பு உயர்ந்து இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. கொரோனா பாதிப்பின் 3வது அலையின் தொடக்கமா என்ற சந்தேகத்தை இந்த அதிகரிப்பு காட்டுகிறது.

இந்தியாவின் சுகாதார அமைச்சகம் ஒவ்வொரு நாளும் காலை 8 மணி அளவில் முதல் நாளில் நாடு முழுவதும் ஏற்பட்ட கொரோனா பாதிப்பு நிலவரத்தை மாநிலங்களிடம் அறிக்கையாக பெற்று இறுதி நிலவரத்தை வெளியிடும்.

பிகே மீட்டிங்கை தொடர்ந்து.. பரபரக்கும் தேசிய அரசியல்.. டெல்லி பறக்கும் மம்தா.. சோனியாவுடன் மீட்?!

English summary

India reported 41,806 new COVID-19 cases in the last 24 hours. The country has also reported 39,130 recoveries and 581 deaths, the Ministry said.