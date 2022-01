12-14 வயதுடைய சிறுவர்களுக்கு தடுப்பூசி எப்போது?..மத்திய அரசு அதிகாரி கூறிய குட் நியூஸ்..முழு விவரம்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் 12 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு மார்ச் மாதம் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என்று மத்திய அரசு அதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார். தற்போது 15-17 வயதுடைய சிறுவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது.

கொடிய கொரோனா வைரஸ் கொஞ்சம் கூட இரக்கமில்லாமல் உலகம் முழுவதையும் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வருகிறது. டெல்டா, ஆல்பா என்று பலவிதமாக வைரஸ் மாறுபாடு அடைந்து மக்களை அதிர்ச்சியிலேயே வைத்து வருகிறது.

English summary

The Covid Vaccination Programme is Set to Start For 12-14 Age Group in March Month Says Dr NK Arora, Chairman of the Covid-19 working group of the National Technical Advisory Group on Immunisation.