12 - 14 வயது சிறுவர்களுக்கு நாளை முதல் கொரோனா தடுப்பூசி... பதிவு செய்வது எப்படி தெரியுமா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் நாளை (புதன்கிழமை) முதல் 12 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கான தடுப்பூசி செலுத்தப்பட உள்ளது. இந்த தடுப்பூசியை ரிஜிஸ்டர் செய்து பயன்பெறுவது குறித்து மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

இந்தியாவில் 12 முதல் 14 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் புதிதாக 5 மாவட்டங்களில் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகங்கள்! அரசுக்கு பீட்டர் அல்போன்ஸ் நன்றி

இவர்கள் நாளை முதல் ‛கோர்பேவேக்ஸ்' எனும் கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்தி கொள்ளலாம். இந்த தடுப்பூசியை ஐதராபாத்தில் உள்ள பயோலாஜிக்கல் இ எனும் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

English summary

Vaccination of children between the ages of 12 and 14 is scheduled to begin tomorrow (Wednesday) in india. The union government explains, how to register and use the vaccine.