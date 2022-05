மறுபடியுமா.. அதிகரிக்கும் கச்சா எண்ணெய் விலை! பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர வாய்ப்பு!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

புதுடெல்லி: பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில் கச்சா எண்ணெய் விலையும் அதிகரித்துள்ளது. 2 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு நேற்று கச்சா எண்ணெயின் ஒரு பீப்பாய் விலை 120 அமெரிக்க டாலரை எட்டியது. இதனால் மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரலாம் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. இதனால் அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் உக்ரைனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடைகளை விதித்துள்ளன.

இதனால் உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் பெரும் பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. அதாவது ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் தடைப்பட்டுள்ளது. இதனால் கச்சா எண்ணெய் தேவை அதிகரிக்க விலையும் விண்ணை நோக்கி சென்றது.

Amid of Russia crisis yesterday, Crude oil rose higher than $120 a barrel. Its a highest level in two months. Its may be increasing prices for fuels, such as petrol and diesel.