நுபுர் சர்மா சர்ச்சை! வேலையை காட்டிய ஹேக்கர்கள்.. அரசு இணையதளங்கள் முடக்கம்! பின்னணியில் அல்கொய்தா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இஸ்லாமியர்களின் இறை தூதரான நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவைச் சேர்ந்த 100 சர்மா சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதை கண்டிக்கும் வகையில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த அரசு மற்றும் தனியாருக்குச் சொந்தமான 70க்கும் மேற்பட்ட இணையதளங்களை ஹேக்கர்கள் முடக்கியுள்ளனர்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் ஞானவாபி மசூதி குறித்த தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் பங்கேற்று பேசிய பாஜகவைச் சேர்ந்த செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா இஸ்லாமியர்களின் இறை தூதரான நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறான கருத்துக்களை கூறினார்.

இது இந்தியா முழுவதும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இதுபோன்ற ஒரு கருத்தைப் பகிர்ந்த டெல்லியைச் சேர்ந்த பாஜக தலைவர் ஜிண்டால், கட்சியிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இதேபோல் நூறு சர்மாவும் கட்சியிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

English summary

Hackers have blocked more than 70 Indian state and privately owned websites in protest of BJP's Nupur Sharma's controversial remarks about the Prophet, the Islamic envoy.