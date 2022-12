ஆன்லைனில் ஆசிட்! கருகிய மாணவியின் முகம்.. பிளிப்கார்ட், அமேசானுக்கு டெல்லி மகளிர் ஆணையம் எச்சரிக்கை

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் பட்டப்பகலில் 17 வயது பள்ளி மாணவி மீது ஆசிட் வீசிய விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள் பிளிப்கார்ட் மூலம் ஆசிட் வாங்கியுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து டெல்லி மகளிர் ஆணையம் 'அமேசான்' மற்றும் 'பிளிப்கார்ட்' தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது.

டெல்லியின் துவாரகா பகுதியில் நேற்று காலை சுமார் 7 மணியளவில் பள்ளி செல்வதற்காக 12ம் வகுப்பு பயிலும் சிறுமி ஒருவர் தனது சகோதரியுடன் பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்திருக்கிறார்.

அப்போது முடிமுடி அணிந்து பைக்கில் வந்த இருவர் மாணவி மீது ஆசிட் வீசி சென்றுள்ளனர். இதனையடுத்து அக்கம் பக்கத்தினர் சிறுமியை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

