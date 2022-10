குஜராத்தில் அரசு பள்ளிகளை சீரமைக்க இன்னும் 15000 வருஷம் ஆகும்.. கடுமையாக அட்டாக் செய்த ஆம் ஆத்மி!

Delhi

டெல்லி: குஜராத்தில் விரைவில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. தற்போது அம்மாநிலத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சி தீவிரமாக பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் குஜராத்தில் கடந்த 27 ஆண்டுகளில் வெறும் 73 அரசு பள்ளிகளைதான் அம்மாநில பாஜக அரசு உருவாக்கியுள்ளதாக ஆம் ஆத்மி குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

ஏற்கெனவே பலமுறை அமலாக்கத்துறை, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் ரெய்டு நடத்தியிருந்த நிலையில் இன்றும் ரெய்டு தொடர்ந்து வருகிறது.

As the assembly elections are going to be held soon in Gujarat, the election field has started to heat up. Aam Aadmi Party has alleged that the BJP government has created only 73 government schools in Gujarat in the last 27 years.