'பண்டிகை காலம்..' பயங்கரவாதிகளின் மாஸ்டர் பிளான்.. ஸ்லீப்பர் செல்களை ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய போலீஸ்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: வரவிருக்கும் பண்டிகை காலத்தில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெடிகுண்டு வைக்கத் திட்டமிட்டிருந்த பாகிஸ்தானில் பயிற்சி பெற்ற 2 பயங்கரவாதிகள் உட்பட 6 பயங்கரவாதிகளை டெல்லி போலீசார் இன்று கைது செய்தனர்.

இந்தியாவில் அடுத்த மாதம் முதல் சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை, தீபாவளி என வரிசையாக பல்வேறு பண்டிகளை வரவுள்ளன. பொதுவாகவே இதுபோன்ற காலங்களைக் குறிவைத்துத் தான் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்துவார்கள்.

கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு மும்பையில் நடைபெற்ற பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் கூட நவம்பர் மாதம் இறுதியில் தான் நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது

English summary

Special Cell of Delhi police arrested six terrorists who were planning to set off bombs during the upcoming festival season. 2 of them went to Pakistan and got special training.