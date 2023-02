சிஏஏவில் பலிகடா.. உண்மையை மறைத்த போலீஸ்..ஜாமியா வன்முறையில் ஷார்ஜில் இமாமை விடுவித்த டெல்லி கோர்ட்

சிஏஏ எதிர்ப்பு தொடர்பான போராட்டம் டெல்லி ஜாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் வன்முறையானது. இதில் உண்மை குற்றவாளிகளை மறைத்ததாக போலீசாரை சாடிய நீதிமன்றம் ஷார்ஜில் இமாமை விடுவித்தது

டெல்லி: 2019 டெல்லி ஜாமியா மில்லியா வன்முறை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஷர்ஜீல் இமாம், சபூரா சர்கார், ஆசிப் இக்பால் தன்ஹா உள்ளிட்டவர்களை நிரபராதி எனக்கூறி வழக்கில் இருந்து டெல்லி நீதிமன்றம் விடுவித்தது. மேலும் ‛‛உண்மையான குற்றவாளிகளை காவல்துறையால் கைது செய்ய முடியாத நிலையில் இவர்கள் பலிகிடாவாக்கப்பட்டுள்ளனர்'' என நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்து காவல்துறையை கடிந்து கொண்டது.

இந்தியாவில் சிஏஏ எனப்படும் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை கொண்டு வர மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது. இதற்கு நாடு முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்பது இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளாக பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகி இந்தியா வரும் மதசிறுபான்மையினர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குவதாகும்.

அதன்படி அதன்படி 2014 டிசம்பர் 31ம் தேதிக்கு முன்பு பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளில் இருந்து குடியேறிய இந்துக்கள், சீக்கியர்கள், பவுத்தர், ஜைனர்கள், பார்சி, கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்க வழிவகை செய்யும். இது கடந்த 2019ல் கடும் எதிர்ப்புக்கு உள்ளானது.

ஜாமியா பல்கலைக்கழக வன்முறை வழக்கு: ஷார்ஜில் இமாமை விடுவித்து டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு

