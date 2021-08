முதல் டோஸ் ஒரு வேக்சின்.. 2வது டோஸ் வேறு வேக்சின்.. வேலூர் சிஎம்சியில் சோதனை.. DCGI திட்டம்?!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: கொரோனா வேக்சின் டோஸ்களை கலந்து போடுவது குறித்து ஆராய்ச்சி நடத்த இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்குனரகம் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது முதல் டோஸ் ஒருவகை கொரோனா வேக்சினும் இரண்டாவது டோஸ் இன்னொரு வகை கொரோனா வேக்சினும் போட்டு சோதனை செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவிலேயே உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில்தான் இதுவரை அதிக நபர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. 5,50,52,291 பேருக்கு உத்தர பிரதேசத்தில் குறைந்தது ஒரு டோஸ் வேக்சினாவது போடப்பட்டுள்ளது. இதே உத்தர பிரதேசத்தில்தான் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் வேக்சின் டோஸ்களை மாற்றி போட்டது பெரிய சர்ச்சையானது.

அங்கு சித்தாநகர் என்ற கிராமத்தில் உள்ள மக்களுக்கு கொரோனா வேக்சின் டோஸ்களை மாற்றி மாற்றி கொடுத்தது அம்பலம் ஆகியுள்ளது. அதாவது முதலில் ஆஸ்டர்செனகா நிறுவனத்தின் கோவிஷீல்ட் கொடுக்கப்பட்டு பின் இரண்டாவது டோஸாக கோவாக்சின் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் 7 மாவட்டங்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும்.. கொரோனா வேகமாக பரவுகிறது.. மத்திய அரசு அட்வைஸ்

English summary

DGCI plans to study on the mixed usage of vaccine doses says Sources. First set of test will be carried out in Vellore CMC.