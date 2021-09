என்ன அஸ்வின் நியாயமா இது..? சிறு பிள்ளைத்தனம்.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்..மோர்கனுடனான மோதல் பின்னணி!

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: என்ன அஸ்வின் நியாயமா இது.. என்று சார்பட்டா பரம்பரை திரைப்பட துரைக்கண்ணு மாதிரி இரு கைகளையும் விரித்து கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் ரசிகர்கள்.

கிரிக்கெட் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்புக்கு மாறாக அஸ்வின் தொடர்ந்து நடந்து கொள்வது.. அதாங்க.. சிறு பிள்ளைத்தனமாக நடந்து கொள்வதுதான் பஞ்சாயத்து பெரிதாக காரணமாகிவிட்டது.

நேற்று கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும், இதே மாதிரிதான் ஒரு விஷயத்தை செய்து, மோர்கன் கோபத்திற்கு ஆளாகினார் அஸ்வின். மேலும், அஸ்வின் செய்தது தவறுதான் என்று டெல்லி ரசிகர்களில் கணிசமானவர்கள் கூட கூற ஆரம்பித்துள்ளனர்.

காவல்துறை மீது கடும் கோபத்தில் திருமாவளவன்.. முதலமைச்சரை சந்தித்து முறையிட திட்டம்.. பின்னணி என்ன..?

English summary

Contrary to cricket sportsmanship, Ashwin's continued his childish behavior. In yesterday's match against Kolkata, Ashwin did the same thing and angered Morgan. Moreover, even a significant number of Delhi fans have started saying that what Ashwin did was wrong.