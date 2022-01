அட நீங்க வேற.. அமித் ஷாவுக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்கும்.. சந்திக்க மறுத்தது குறித்து டி.ஆர்.பாலு விளக்கம்!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: தமிழக எம்பிக்களை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சந்திக்காததில் எந்த அரசியலும் இல்லை என எம்பி டி.ஆர்.பாலு தெரிவித்துள்ளார். மத்திய அமைச்சருக்கு ஆதரவாக திமுக எம்பி பேசியிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் இப்படிப்பட்ட நீட் தேர்விலிருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளிக்கப்படும் என திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு அளிக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அந்த மசோதா ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தற்போது பரிசீலனையில் உள்ளது.

இதனிடையே அதிமுக, திமுக, கம்யூனிஸ்ட் எம்பிக்கள் என தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எம்பிக்கள் கட்சி பேதமின்றி ஒற்றுமையாக குடியரசு தலைவரிடம் மனு அளிக்க முயன்றனர். கொரோனா புரோட்டோகாலை காரணம் காட்டி அவரை சந்தித்து மனு அளிப்பதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இதனால் அவரது செயலாளரிடம் மனுவை தமிழக எம்பிக்கள் கொடுத்துவிட்டு திரும்பினர்.

'ஓமிக்ரான் வைரஸ்: 3ஆம் அலை உறுதி, உடனடி நடவடிக்கை தேவை..' முதல்வருக்கு ரவிக்குமார் எம்பி பரபர கடிதம்

English summary

T.R.Baalu says that as a Home Ministry, Amit Shah's programme can change time to time. There is nothing politics in his rejecting to meet TN MPs.