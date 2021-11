மூடி மறைக்கும் மாநில கட்சிகள்.. 55% நன்கொடை நிதி வெளிப்படையாக இல்லை! திமுகவிற்கு கிடைத்தது எவ்வளவு?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: 2019-20ம் நிதியாண்டில், மாநில கட்சிகள் பெற்ற நன்கொடைகளில் சுமார் 55 சதவீதம், எங்கிருந்து வழங்கப்பட்டது என்ற அடையாளம் தெரியாத வகைகளில், கிடைத்தவை என்று, ஜனநாயக சீர்திருத்தத்திற்கான அமைப்பு (ADR) தெரிவித்துள்ளது.

எங்கிருந்து வந்தது எனத் தெரியாத நன்கொடைகளில் 95 சதவீதம், எலக்ட்டோரல் பாண்ட்கள் மூலமாக பெறப்பட்டவை என்று அந்த அமைப்பு வெளியிட்ட புள்ளி விவரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதோ அந்த அமைப்பு வெளியிட்ட புள்ளி விவரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள சில முக்கிய அம்சங்கள்:

English summary

DMK donation: Association for Democratic Reforms (ADR) said in a report says, parties in the south India, DMK, TRS, TDP, YSR Congress Party and JD(S) topped the list of regional parties with highest incomes from unknown sources.