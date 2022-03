"உக்ரைன் போர்.. நாடு திரும்பிய மாணவர்களுக்கு என்ன திட்டம்?" மக்களவையில் குரல் கொடுத்த டிஆர் பாலு!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து திரும்பிய இந்திய மாணவர்களின் எதிர்காலம் குறித்து திமுக எம்பி டிஆர் பாலு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா கடந்த பிப். 24ஆம் தேதி போரைத் தொடங்கியது. கடந்த சில வாரங்களாகவே உக்ரைன் எல்லையில் பதற்றம் அதிகரித்து வந்த போதிலும், இப்படி முழு வீச்சில் போரைத் தொடங்கும் என யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை.

இந்தப் போரை அடுத்து அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் ரஷ்யா மீது கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளை அறிவித்து வருகின்றன. இருப்பினும், போரை இதுவரை முடியவில்லை,

English summary

DMK’s T.R. Baalu asked if the Indian students who were evacuated from war-hit Ukraine could continue their studies in Russia: The second part of the Parliament’s budget session begins today.