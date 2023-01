இந்தியாவில் கோர்ட்டில் வழக்குகள்.. தன்பாலின திருமணம்: எந்த நாடுகளில் எல்லாம் அனுமதி உள்ளது தெரியுமா?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இந்தியாவில் தன்பாலின திருமணத்திற்கு சட்ட அங்கீகாரம் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை வரும் மார்ச் மாதம் உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க உள்ளது. இந்த வழக்கில் மத்திய அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்யவும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருக்கிறது. இதில் மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு என்ன? என்பது குறித்த விவாதங்களும் தொடங்கியுள்ள தற்போது உலக அளவில் எந்த நாடுகளில் எல்லாம் தன்பாலின திருமணத்திற்கு அனுமதி உள்ளது என்பதை இங்கே காணலாம்.

இந்தியாவில் தன்பாலின சேர்க்கை சட்ட விரோதம் இல்லை. இதற்கான சட்டப்பிரிவு 377-ஐ ரத்து செய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டி என்று சொல்லப்படுபவர்கள் மத்தியில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு பெறும் வரவேற்பு பெற்றது. எனினும், ஒரே பாலினத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்- அதாவது ஆண் மற்றொரு ஆணையும், பெண் மற்றொரு பெண்ணையும் திருமணம் செய்து கொள்கிறபோது அதற்கு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் இல்லை.

