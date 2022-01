தப்பில்லாம இங்கிலீஷ்ல பேசவும் எழுதவும் செய்யணுமா?.. இந்த ரங்கோலியை பாருங்கள் போதும்! செம புதுமை

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: ஒரு வார்த்தை ஆங்கிலத்துல பேசினாலும் அது தப்பில்லாமல் பேச வேண்டும் என்பதில் நாம் கவனமாக இருப்பது வழக்கம்.

என்னதான் தாய்மொழி என இருந்தாலும் ஒரு மாநிலத்தை விட்டு மாநிலமோ நாட்டை விட்டு வேறு ஒரு நாடோ சென்றால் அங்கு மக்களுடன் உரையாட ஆங்கிலம்தான் கைக் கொடுக்கும். இதனால்தான் பெற்றோர் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை கொட்டி கொடுத்து தனியார் பள்ளிகளில் தங்கள் குழந்தைகளை மழலையர் வகுப்பை சேர்த்துவிடுகிறார்கள்..

English summary

Do you want to learn and write English error free? See this Rangoli! Definitely U can!