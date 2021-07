வன்முறைக்கு எதிரானது இந்துத்துவா.. முஸ்லீம்கள் இங்கு வாழக்கூடாது என்பவன் இந்துவே இல்லை.. மோகன் பகவத்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: அனைத்து இந்தியர்களின் டிஎன்ஐ-வும் ஒன்று தான் என்று கூறியுள்ள ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத், இஸ்லாமியர்கள் இங்கு வாழக்கூடாது என்று கூறுபவர்கள் உண்மையான இந்துக்கள் இல்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

நாட்டில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இஸ்லாமியர்கள் மீதான தாக்குதல்கள் அதிகரித்துள்ளன. மாட்டிறைச்சி வைத்திருப்பதாகக் கூறி நாட்டில் சிலர் அடித்தே கொல்லப்பட்ட சம்பவங்களும் நடைபெற்றுள்ளன.

இந்நிலையில், ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத், நாட்டில் அனைத்து இந்துக்களின் டிஎன்ஏவும் ஒன்று என்றும் குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு எதிராகத் தாக்குதல் நடத்துபவர்கள் இந்தத்துவாவுக்கு எதிராக உள்ளனர் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

RSS chief Mohan Bhagwat that those indulging in lynching are against Hindutva. Addressing a function organized by the Muslim Rashtriya Manch, Mohan Bhagwat said, If a Hindu says that no Muslim should live here, then the person is not Hindu.