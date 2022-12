குஜராத் கலவரம் பற்றி அமித் ஷா பிரச்சாரம் செய்ததில் தப்பு இல்லை.. தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: குஜராத் கலவரக்காரர்களுக்கு தக்க பாடம் புகட்டப்பட்டதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் பேச்சு சர்ச்சையாகிய நிலையில், அவர் பேசியதில் எந்த தவறும் இல்லை என்று இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

குஜராத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, அமித் ஷாவின் மேற்கண்ட பேச்சு, ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மீது அவதூறு பரப்பும் வகையில் இருப்பதாக பெரும் விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் இப்படியொரு பதிலை கூறியிருக்கிறது.

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த முடிவு ஒருதலைபட்சமாக இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகளும், அரசியல் விமர்சகர்களும் கூறி வருகின்றனர்.

குஜராத் இமாலய வெற்றி.. பாஜக நல்லாட்சிக்கு கிடைத்த பரிசு.. மோடிக்கு வாழ்த்துச் சொன்ன ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்!

English summary

The Election Commission of India said that Home Minister Amit Shah’s “taught a lesson in 2002” remark during the recent Gujarat Assembly elections campaigning did not violate the model code of conduct.