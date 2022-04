இலவச வாக்குறுதிக்கு தடை விதிக்க முடியாது.. மக்கள் முடிவு செய்யட்டும்! கோர்டில் தேர்தல் ஆணையம் பதில்

Delhi

டெல்லி: தேர்தல் காலத்தில் அரசியல் கட்சிகள் இலவசங்கள் குறித்து அறிவிக்கத் தடை விதிக்க தொடரப்பட்ட வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் பதில் அளித்துள்ளது

சமீபத்தில் உத்தரப் பிரதேசம், கோவா உள்ளிட்ட 5 மாநில தேர்தல் நடைபெற்றது. அப்போது தேர்தல் காலத்தில் பல்வேறு கட்சிகளும் பல தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசின.

பஞ்சாபில் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ 1000 வழங்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட பல இலவச திட்டங்கள் இந்த தேர்தல் சமயத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.

Election Commission told Supreme Court that it is beyond the EC's powers to regulate the announcement of freebies: (இலவசங்கள் குறித்து அறிவிப்பைத் தடை செய்ய முடியாது என்ற தேர்தல் ஆணையம்) Freebies announcements by politcal parties in during Election.