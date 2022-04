இரட்டை இலைக்கு லஞ்சம்? டிடிவி தினகரனிடம் மீண்டும் விசாரணை! 10 மணி நேரமாய் பதறவைத்த கேள்விக் கணைகள்!

Delhi

டெல்லி : இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற லஞ்சம் தர முயன்ற வழக்கு தொடர்பாக நேரில் ஆஜரான அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரனிடம் 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.

முன்னாள் முதல்வர் மரணத்திற்கு பிறகு நடைபெற்ற ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தலின்போது இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு தினகரனும், மதுசூதனனும் உரிமை கோரினர்

இதன் காரணமாக இரட்டை இலை சின்னத்தை தேர்தல் ஆணயம் முடக்கிய நிலையில் குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட டிடிவி தினகரன் ஆர்.கே.நகர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினராக தேர்தெடுக்கப்பட்டார்

Enforcement officials spent more than 10 hours interrogating AIADMK general secretary DTV Dinakaran, who appeared in person, in connection with a case of attempted bribery to obtain the double-leaf clover.