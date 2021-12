குழந்தைகளுக்கு இப்போது கொரோனா தடுப்பூசி கிடையாது.. மத்திய அரசு கூறிவிட்டது.. நிபுணர் தகவல்!

Delhi

டெல்லி: கொரோனாவுக்கு எதிராக குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடவேண்டிய அவசியம் இல்லை என இந்தியாவின் நோய் தடுப்புக்கான தேசிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனை குழு நிபுணர் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா வைரஸின் புதிய உருமாற்றமான ஓமிக்ரான் பரவல் காரணமாக இந்தியாவில் பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதே நேரத்தில் தடுப்பூசி போடும் பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு விழிப்புணர்வு பிரச்சார முறைகள் மூலம் மக்களை தடுப்பூசி செலுத்த ஊக்குவித்து வருகிறது.

இந்தியாவில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட மற்றும் 60 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி எடுத்துக் கொண்டவர்களுக்கு பூஸ்டர் எனும் 3வது டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தவும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், இதுவரை குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துவது பற்றி அரசு எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை.

