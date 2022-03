'சொன்ன வாக்குறுதி எதையும் செயல்படுத்தல'.. மீண்டும் போராட்டத்தில் இறங்கும் விவசாய சங்கங்கள்!

Delhi

டெல்லி: மத்திய அரசு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை என மீண்டும் போராட்டம் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாக விவசாய சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

மத்திய அரசு கொண்டுவந்த விவசாய சட்டங்களை திரும்பப்பெறக்கோரி சம்யுக்தா கிஷான் மோர்ச்சா தலைமையிலான விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர்.

டெல்லியில் நடந்த இந்தப் போராட்டம் ஒட்டு மொத்த இந்தியாவையே உலுக்கியது. லட்சக்கணகான விவசாயிகள் தலைநகரை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

