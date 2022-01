"மீண்டும் போராட்டத்தை தொடங்குவதை தவிர வேறு வழியில்லை.." கொந்தளிக்கும் விவசாயிகள்.. சிக்கலில் பாஜக

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: 5 மாநில தேர்தல் நெருங்கும் சூழலில், மீண்டும் போராட்டத்தைத் தொடங்க தயாராக உள்ளதாக விவசாயச் சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

மத்திய அரசு கடந்த 2020இல் கொண்டு வரப்பட்ட விவசாய சட்டங்களை எதிர்த்து பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சுமார் 11 மாதங்களாக இந்தப் போராட்டம் நீடித்தது.

முதலில் இந்த விவசாய சட்டங்களை வாபஸ் பெற வாய்ப்பே இல்லை என்று கூறி மத்திய அரசு கூறி வந்த நிலையில், கடந்த நவ. மாதம் திடீரென விவசாய சட்டங்களை வாபஸ் பெறுவதாகப் பிரதமர் மோடி அறிவித்தார்.

Farmers will resume their agitation if the Government continues to renege on the promises says Farm unions: Samyukt Kisan Morcha sends a memorandum addressed to the President.