ரொனால்டோ.. கோக கோலா பாட்டில்னுதான ஈஸியா எடுத்துட்டீங்க.. எங்க கிட்ட முடியாது.. பெவிக்கால் வேற லெவல்

டெல்லி: கால்பந்தாட்ட வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 2 கோக கோலா பாட்டில்களை தூர வைத்து விட்டு தண்ணீர் பாட்டிலை கையில் எடுத்தாலும் எடுத்தார், கடந்த சில நாட்களாக உலகம் முழுக்க இது பற்றிய பேச்சுத்தான்.

ரொனால்டோ ஏற்படுத்திய தாக்கம் அப்படி.

பிரஸ் மீட்டில் பங்கேற்றபோது ரொனால்டோ எதேர்ச்சையாக இவ்வாறு செய்து, மறைமுகமாக, கூல் டிரிங்க்சுகள் உடலுக்கு நல்லதில்லை, பச்ச தண்ணீரே பலன் தரும் என சொன்னதாலோ என்னவோ, பிரஸ் மீட் முடியும் முன்பாக, கோக கோலா கம்பெனி பங்குகள், பங்குச் சந்தைகளில் 56.10 டாலரிலிருந்து 55.22 டாலராக சரிந்து விட்டது.

Footballer Cristiano Ronaldo took away 2 bottles of Coca Cola and picked up a bottle of water, which has been the talk of the world for the past few days. Fevicol's ad features two bottles of its popular adhesive Photoshopped onto the press conference table.