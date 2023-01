வரலாற்றில் முதல்முறையாக டெல்லிக்கு வெளியே ராணுவ தின அணிவகுப்பு -கர்நாடகாவில் அதிரடி காட்டிய வீரர்கள்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக டெல்லியில் இல்லாமல் கர்நாடகாவில் ராணுவ தின அணிவகுப்பு இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

பெங்களூரில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற இந்த அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கணக்கான ராணுவ வீரர்கள் பங்கேற்று தங்கள் திறமைகளை வெளிக்காட்டினர்.

ராணுவ தின அணிவகுப்பு இதுவரை டெல்லியில் மட்டுமே நடைபெற்றதால் தொலைக்காட்சி மூலமாகவே பார்த்து ரசித்த கர்நாடகா மக்கள், இதை பெருந்திரளாக திரண்டு கண்டு ரசித்தார்கள்.

English summary

For the first time in the history of India, the Army Day parade was held today in Karnataka instead of Delhi. Hundreds of soldiers participated in this grand parade in Bangalore and displayed their skills.