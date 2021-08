அரசின் பொய்களை வெளிக்கொண்டு வரவேண்டிய கடமை மக்களுக்கு உண்டு.. நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : உண்மைக்காக மக்கள் அரசை மட்டுமே நம்ப முடியாது.. சில இடங்களில் ஒருவேளை சர்வாதிகார அரசாக இருந்தால் அங்கே அதிகாரத்தை கட்டமைக்க பொய்கள் பரப்பப்பட்டிருக்கும். இதை கோவிட் 19 பரவலின் தொடக்கக் காலத்தில் காண முடிந்ததது. எனவே அரசின் பொய்களை வெளிக்கொண்டு வரவேண்டிய கடமை பொதுமக்களுக்கு உள்ளது என்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் கூறினார்.

நீதிபதி எம்சி சக்லா நினைவு சொற்பொழிவு ஆற்றிய நீதிபதி சந்திரசூட், சமூக ஊடகங்களின் பெருக்கத்தால் பொய் மற்றும் போலி செய்திப் பரவல் அதிகரித்துள்ள இந்த நேரத்தில், போலிச் செய்திகள், போலியான கருத்துகளில் இருந்து மக்களைக் காக்க வேண்டியது அறிவுஜீவிகளின் கடமை.

ஊடகங்கள் என்பது அரசியல் அல்லது பொருளாதார செல்வாக்கு உள்ளவர்களிடம் இருந்து எந்தவொரு நெருக்கடிக்கும் அடிபணியாமல், அரசாங்கம் அதன் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறதா என்பதை கண்காணிப்பதாக இருக்க வேண்டும். அப்படி ஊடக அமைப்புகள் செயல்படுதற்கு நாம் பாடுபட வேண்டும். ஒரு பக்கமாக செய்திகளை வழங்காமல் நடுநிலையுடன் ஊடகங்கள் வழங்க வேண்டும்.

ஆப்கானில் தாலிபான்கள் ஆட்சி அமைப்பது எப்போது? ஆட்சி அதிகாரத்தில் பெண்களுக்கு இடம்?.. புதிய தகவல்கள்

English summary

In fact, the people cannot trust truth come from government alone. In some places, if there is a dictatorial government, lies will be spread to build power. This can be seen in the early part of the covid 19 spread. Therefore, the public has a duty to expose the lies of the state, said Supreme Court Judge D Y Chandrachud .